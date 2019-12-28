Производство творога увеличится в два раза. МК "Шадринский" пустил в производство 348,2 млн руб.

В Курганской области в 2019 году Молочным комбинатом "Шадринский" в производство было инвестировано 348,2 млн руб. Средства направлены на реконструкцию участка творожной продукции. Увеличить производство творога планируют в два раза, а в следующем году, аналогичный объем финансирования будет инвестирован уже в производство сметаны.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Курганской области, при условии крупных партий, предприятие готово к еще большему объему закупок. Данный вопрос был обсужден на встрече руководства филиала с заместителем губернатора Курганской области - директором департамента АПК Владимиром Архиповым.

Заместитель губернатора отметил, что потенциальным стимулом в дальнейшем развитии молочного животноводства является возможность сотрудничества и готовность комбината к диалогу с производителем.

"Для бизнеса главный вопрос — сбыт продукции. Здесь мы видим практически готовое решение — реализация молока-сырья, в том числе от фермерских хозяйств, путем создания кооператива. При этом производителям необходимо помнить о качестве молока", — подчеркнул Владимир Архипов.

С 2013 года Молочный комбинат "Шадринский" является частью международной компании Danone в России. Каждый день им выпускаются 55 наименований продукции нескольких брендов, поставляемой на Урал, в Сибирь, Казахстан и Москву, а также экспортируемой в Азербайджан, Казахстан и Грузию. Штат насчитывает около 350 человек. На самом же производстве трудятся более 200 сотрудников.