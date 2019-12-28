Жители Челябинска выступили против катания на животных в центре города

Жители Челябинска проголосовали против катания на лошадях, пони, северных оленях и верблюдах на площади Революции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Ежегодно около ледового городка на площади Революции проходило катание на животных. В этом году у жителей города поинтересовались, нужны ли им такие развлечения или подобные услуги должны оказываться в специализированных питомниках, в лесных массивах и парках. Голосование проходило на портале "Активный житель74". В нем приняли участие 1 тыс. 374 человека.

В результате 82,24% респондента сообщили, что не пользуется услугой по катанию животных. 70,96% опрошенных считают неуместным нахождение животных возле ледового городка на главной городской площади.

15,72% горожан признались, что катают на животных детей, и лишь 2% сообщили, что катаются сами. При этом 19,94% респондентов поддержали предложение оставить катания на животных на площади Революции.