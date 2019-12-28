Из читинской психбольницы во второй раз сбежали двое пациентов-подсудимых

В Чите прокуратура организовала проверку после того, как из местной психбольницы "повторно самовольно ушли мужчины, находящиеся на принудительном лечении". В первый раз подсудимые психбольные сбежали в ноябре этого года. Помимо больницы на этот раз от надзорного органа может попасть и региональному Минздраву.

После первого побега прокуратура начала проверку в краевой клинической психиатрической больнице им. Кандинского.

"Было установлено, что в нарушение установленных требований в учреждении охрана осуществлялась собственными силами, без обязательного в данном случае привлечения сотрудников охранных организаций, объект не был оснащен инженерно-техническими средствами охраны. Указанные нарушения способствовали побегу указанных лиц", - говорится в сообщении Забайкальской краевой прокуратуры.

Главврачу было вынесено представление, больница с критикой согласилась и начала "изыскание средств на охрану". Прежние охранники были уволены. А прокуратура дополнительно обратилась в суд, чтобы ускорить процесс исправления ситуации с безопасностью. Иск пока находится в стадии рассмотрения, а новый побег уже совершен.