Расторгуев ответил на сообщения о долге Пенсионному фонду: Верят голимой ерунде

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев опроверг сообщения о том, что он якобы должен Пенсионному фонду 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Москвы подал в суд на исполнителя.

По данным Telegram-канал Mash, в 2018 году Расторгуев не отчитался за свой именной фонд, на средства которого проводит благотворительные концерты.

Расторгуев заверил, что "с налогами все в порядке", фонд никаких штрафов не получал, передает "Вечерняя Москва".

Лидер "Любэ" также добавил, что "кто-то периодически вбрасывает фейки" о нем. "Я не могу понять, почему верят голимой ерунде", – заявил он.

Фонд Николая Расторгуева был учрежден народным артистом России в октябре 2014 года и является инициатором ряда благотворительных проектов, направленных на помощь детям-воспитанникам российских детских домов. Также Фонд участвует в деятельности, связанной с поддержкой искусства и культуры.