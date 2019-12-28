14 Октября 2020
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Общество В России
николай расторгуев любэ (2012) | Фото: Накануне.RU

Расторгуев ответил на сообщения о долге Пенсионному фонду: Верят голимой ерунде

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев опроверг сообщения о том, что он якобы должен Пенсионному фонду 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Москвы подал в суд на исполнителя.

По данным Telegram-канал Mash, в 2018 году Расторгуев не отчитался за свой именной фонд, на средства которого проводит благотворительные концерты.

Расторгуев заверил, что "с налогами все в порядке", фонд никаких штрафов не получал, передает "Вечерняя Москва".

Лидер "Любэ" также добавил, что "кто-то периодически вбрасывает фейки" о нем. "Я не могу понять, почему верят голимой ерунде", – заявил он.

Фонд Николая Расторгуева был учрежден народным артистом России в октябре 2014 года и является инициатором ряда благотворительных проектов, направленных на помощь детям-воспитанникам российских детских домов. Также Фонд участвует в деятельности, связанной с поддержкой искусства и культуры.

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Расторгуев ответил на сообщения о долге Пенсионному фонду: Верят голимой ерунде

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Теги: николай расторгуев, пенсионный фонд



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Ранее 27.12.2019 14:05 Мск Пенсионный фонд Москвы судится с лидером "Любэ"

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