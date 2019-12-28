14 Октября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
пожар Олимпийская 12А (2019) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

После пожара на Олимпийской в Тюмени три человека попали в больницу

После пожара на ул. Олимпийская, 12А в Тюмени были госпитализированы двое человек с подозрением на отравление продуктами горения, один - с подозрением на травму голени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего за медицинской помощью обратились 11 человек. Напомним, изначально сообщалось, что пострадавших нет. Тех, у кого было подозрение на отравление продуктами горения, отправили в ОКБ №1, пациента с травмой ноги - в ОКБ №2. Остальные от доставки в стационар отказались, помощь им оказали на месте.

Напомним, сообщение о возгорании спасателям поступило 27 декабря, в 11.30. Пожар начался на первом этаже девятиэтажного дома по ул. Олимпийская, 12А. Первое подразделение МЧС прибыло на место уже через семь минут. Пожар потушить удалось через час.

Из горящей многоэтажки росгвардейцы и пожарные спасли 19 человек, из них восемь детей, а также эвакуировали 36 человек, в том числе семь детей

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После пожара на Олимпийской в Тюмени три человека попали в больницу

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Теги: пожар, многоэтажка, Олимпийская 12а, дети



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