После пожара на Олимпийской в Тюмени три человека попали в больницу

После пожара на ул. Олимпийская, 12А в Тюмени были госпитализированы двое человек с подозрением на отравление продуктами горения, один - с подозрением на травму голени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего за медицинской помощью обратились 11 человек. Напомним, изначально сообщалось, что пострадавших нет. Тех, у кого было подозрение на отравление продуктами горения, отправили в ОКБ №1, пациента с травмой ноги - в ОКБ №2. Остальные от доставки в стационар отказались, помощь им оказали на месте.

Напомним, сообщение о возгорании спасателям поступило 27 декабря, в 11.30. Пожар начался на первом этаже девятиэтажного дома по ул. Олимпийская, 12А. Первое подразделение МЧС прибыло на место уже через семь минут. Пожар потушить удалось через час.

Из горящей многоэтажки росгвардейцы и пожарные спасли 19 человек, из них восемь детей, а также эвакуировали 36 человек, в том числе семь детей