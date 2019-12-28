14 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
врачи (2011) | Фото:surgicalimagesomaha.blogspot.com/

В Тюмени среди ночи пенсионерка, у которой подскочило давление, прошла шесть этажей в поисках помощи

В Тюмени 83-летняя пенсионерка, у которой подскочило давление, в поисках помощи спустилась с 10 этажа, на котором живет, на 4-ый. Только там она смогла достучаться до соседей, которые вызвали медиков. Об этом сообщается в соцсетях. В областном депздраве отказались делать выводы на основе информации в посте, передает корреспондент Накануне.RU.

Пост, опубликованный ВКонтакте, описывает, что в ночь на 27 декабря пенсионерке стало плохо. В поисках тех, кто мог бы вызвать врачей, она пошла по соседям. В итоге ей пришлось спуститься на шесть этажей, где ее крики услышали и вызвали "скорую", отмечает автор поста, которая и вызвала медиков.

"Бабушка сказала мне, что она ходила по всем и никто не вышел, никто не вызвал ей "скорую". Бабушке 83 года, живет одна. Я вызвала, ждала два с половиной часа. Диспетчер сказала, что "надо ждать, бригада не стоит на месте". Я объяснила, что давление было 218, а сейчас стало 194 , но её начинает тошнить. Ответ оператора – "не жди, иди домой". "Скорая" приехала через три часа. Бабушка дома и все пока с ней хорошо", - отметила автор.

И.о. пресс-секретаря областного департамента здравоохранения Тамара Шаргина оставила комментарий под записью. В нем она просит автора связаться с ней для выяснения подробностей случившегося.

"По информации в посте необъективно делать какие-то выводы. Все вызовы, поступающие в службу "скорой помощи", делятся по категориям срочности на экстренные и неотложные. Экстренные – ситуации, когда есть угроза жизни человека: инсульт, инфаркт, потеря сознания, нарушение дыхания. Такой вызов будет передан бригаде незамедлительно. Вызовы в неотложной форме днем передаются в поликлинику, а вечером и ночью находятся в режиме ожидания, пока не освободятся бригады от экстренных вызовов", - отметила Шаргина.

В разговоре с Накануне.RU Шаргина отметила, что пока автор поста с ней не связалась.

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В Тюмени среди ночи пенсионерка, у которой подскочило давление, прошла шесть этажей в поисках помощи

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Теги: пенсионерка, давление, скорая помощь



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