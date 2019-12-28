14 Октября 2020
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Общество Челябинская область
администрация Челябинска (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэрия Челябинска отменила распоряжение, которое ограничивало движение грузовиков по дорогам города

Администрация Челябинска исполнила предупреждение УФАС – отменено распоряжение об установлении в период повышенной интенсивности движения в часы максимальной загрузки автомобильных дорог временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам в границах Челябинска транспортных средств грузоподъемностью более 10 тонн, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, распоряжение было принято 30 октября. В УФАС поступила жалоба от АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит"). Компания сообщила, что установленные ограничения негативно скажутся на жителях Челябинска, которые в период новогодних праздников не смогут в полной мере реализовать свои потребности по приобретению продовольственных товаров и подарков к Новому году, что может привести к социальной напряженности.

УФАС усмотрело в действиях мэрии нарушения закона о защите конкуренции и потребовало от мэрии внести изменения в распоряжение.

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Мэрия Челябинска отменила распоряжение, которое ограничивало движение грузовиков по дорогам города

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Теги: администрация Челябинска, УФАС, Магнит, распоряжение,



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