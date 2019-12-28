Мэрия Екатеринбурга попросила автомобилистов не парковаться на обочинах, чтобы не мешать вывозу снега

Администрация Екатеринбурга обратилась к автовладельцам, чтобы те не мешали уборке города от снега.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, сегодня днем, 28 декабря, для этого планируется задействовать 412 дорожных рабочих и 203 единицы спецтехники. На улицы выйдут 35 комбинированных дорожных машин, 59 тракторов, 11 фронтальных погрузчиков, 73 самосвала, 10 грейдеров, четыре снегопогрузчика и другие машины.

"К сожалению, владельцы автотранспорта создают проблемы дорожным службам, оставляя припаркованные автомобили у обочин проезжих частей. Из-за этого коммунальная техника не может качественно почистить дорогу. Администрация Екатеринбурга вновь обращается к водителям с просьбой не оставлять свои машины у обочин на время уборки улиц от снега и не создавать помех для работы специализированной дорожной техники - это значительно повысит эффективность и качество очистки городских территорий", - отметили в мэрии.

По данным администрации, всего в декабре службы благоустройства уральской столицы отправили на загородные снежные свалки на утилизацию почти 188 тысяч тонн снега.