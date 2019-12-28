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Общество В России
банкомат сбербанк (2014) | Фото: credit-pad.com

Сбербанк внедрил в новых банкоматах функцию возврата забытых денег

Сбербанк ввел в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет. Отмечается, что эта функция позволила на 30% сократить число таких случаев.

Кроме того, клиенту придет СМС, если он забыл в банкомате карту.

Ранее в московских отделениях Сбербанка появились предупреждения о том, что необходимо быть внимательными при использовании терминалов финансового учреждения.

На некоторых из них стоит сообщение с призывом нажать на красную кнопку перед началом выполнения операций. Это поможет убедиться в том, что операция предыдущего пользователя терминала была завершена.

Как сообщалось, злоумышленники придумали новую схему мошенничества: преступник подходит к терминалу, затем, не вставляя карту, выбирает какую-либо операцию, но не завершает ее. Если в следующие полторы минуты карту вставит следующий клиент, с нее спишут деньги по запросу предыдущего.

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Сбербанк внедрил в новых банкоматах функцию возврата забытых денег

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Теги: сбербанк, банкоматы, деньги



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