Сбербанк внедрил в новых банкоматах функцию возврата забытых денег

Сбербанк ввел в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет. Отмечается, что эта функция позволила на 30% сократить число таких случаев.

Кроме того, клиенту придет СМС, если он забыл в банкомате карту.

Ранее в московских отделениях Сбербанка появились предупреждения о том, что необходимо быть внимательными при использовании терминалов финансового учреждения.

На некоторых из них стоит сообщение с призывом нажать на красную кнопку перед началом выполнения операций. Это поможет убедиться в том, что операция предыдущего пользователя терминала была завершена.

Как сообщалось, злоумышленники придумали новую схему мошенничества: преступник подходит к терминалу, затем, не вставляя карту, выбирает какую-либо операцию, но не завершает ее. Если в следующие полторы минуты карту вставит следующий клиент, с нее спишут деньги по запросу предыдущего.