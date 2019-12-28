14 Октября 2020
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Общество Челябинская область
башенный кран (2017) | Фото: tehnoverh.ru

В Челябинске ЖК "Новоград" будут достраивать за счет бюджетных средств

В Челябинске дом ЖСК "Доватора-46" достроят за счет бюджетных средств. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 38,9 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя.

Напомним, строительство дома было остановлено в 2016 году, застройщик признан банкротом. В 2018 году дольщики зарегистрировали жилищно-строительный кооператив "Доватора-46", в который должен был войти новый инвестор, чтобы продолжить строительство. ЖСК был передан недостроенный дом и земельный участок. Однако в дальнейшем инвестор от планов по достройке дома отказался. Теперь владельцам недостроенных квартир приходится самим оплачивать аренду земли и содержание долгостроя.

Власти Челябинской области обратились в Фонд защиты прав дольщиков с просьбой рассмотреть возможность достроить этот дом или выплатить дольщикам компенсации с участием Фонда. В результате дом включили в список объектов, которые будут достраиваться за счет средств Фонда.

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В Челябинске ЖК "Новоград" будут достраивать за счет бюджетных средств

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Теги: ЖК Новоград, дольщики, долгострой,



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