В Челябинске ЖК "Новоград" будут достраивать за счет бюджетных средств

В Челябинске дом ЖСК "Доватора-46" достроят за счет бюджетных средств. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 38,9 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя.

Напомним, строительство дома было остановлено в 2016 году, застройщик признан банкротом. В 2018 году дольщики зарегистрировали жилищно-строительный кооператив "Доватора-46", в который должен был войти новый инвестор, чтобы продолжить строительство. ЖСК был передан недостроенный дом и земельный участок. Однако в дальнейшем инвестор от планов по достройке дома отказался. Теперь владельцам недостроенных квартир приходится самим оплачивать аренду земли и содержание долгостроя.

Власти Челябинской области обратились в Фонд защиты прав дольщиков с просьбой рассмотреть возможность достроить этот дом или выплатить дольщикам компенсации с участием Фонда. В результате дом включили в список объектов, которые будут достраиваться за счет средств Фонда.