Свердловские энергетики предъявили гендиректору Высокогорского ГОК иск на 455 млн рублей

Арбитражный суд Свердловской области принял исковое заявление о взыскании с генерального директора Высокогорского ГОК Дмитрия Рыбакина убытков в размере 455 млн руб., нанесенных "ЭнергосбыТ Плюс".

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре компании, убытки нанесены из-за ненадлежащего исполнения главой комбината обязанностей по оплате электроэнергии. По мнению энергетиков, они также спровоцированы тем, что действующие акты аварийной и технологической брони ВГОКа оформлены с нарушением законодательства.

"Есть основания предполагать, что комбинат вместо обеспечения работы оборудования, необходимого в аварийной ситуации, использует электрические мощности на объектах производства. Это создает риск для здоровья населения, в том числе работников ВГОК и окружающей среде. Также реальна угроза чрезвычайной ситуации техногенного характера", - считают в "ЭнергосбыТ Плюс".

Напомним, ранее свердловский филиал энергетической компании инициировал проверки комбината уральским управлением Ростехнадзора, Свердловским УФАС и прокуратурой Ленинского района Нижнего Тагила по неисполнению законодательства в части ограничения электроэнергии.

В настоящее время ВГОК ограничен до уровня аварийной брони, что предполагает подачу электричества только на оборудование, обеспечивающее безопасность персонала и окружающей среды при полной остановке производства. Однако при проверке было установлено, что комбинат не остановил технологический процесс и работает в прежнем режиме.