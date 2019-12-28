Свердловские энергетики предъявили гендиректору Высокогорского ГОК иск на 455 млн рублей

14 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги сервиса: http://perevozki.youdo.com/passenger/cars/wedding/limousines/infinity/, подробное описание.
Вывоз металлолома - http://perevozki.youdo.com/kazan/musor/tag/metallolom/
Услуги грузоперевозок: http://perevozki.youdo.com/city/materials/, рекомендуем!



Экономика Свердловская область
Высокогорский горно-обогатительный комбинат, Высокогорский ГОК, Нижний Тагил (2017) | Фото: kommersant.ru

Свердловские энергетики предъявили гендиректору Высокогорского ГОК иск на 455 млн рублей

Арбитражный суд Свердловской области принял исковое заявление о взыскании с генерального директора Высокогорского ГОК Дмитрия Рыбакина убытков в размере 455 млн руб., нанесенных "ЭнергосбыТ Плюс".
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре компании, убытки нанесены из-за ненадлежащего исполнения главой комбината обязанностей по оплате электроэнергии. По мнению энергетиков, они также спровоцированы тем, что действующие акты аварийной и технологической брони ВГОКа оформлены с нарушением законодательства.

"Есть основания предполагать, что комбинат вместо обеспечения работы оборудования, необходимого в аварийной ситуации, использует электрические мощности на объектах производства. Это создает риск для здоровья населения, в том числе работников ВГОК и окружающей среде. Также реальна угроза чрезвычайной ситуации техногенного характера", - считают в "ЭнергосбыТ Плюс".

Напомним, ранее свердловский филиал энергетической компании инициировал проверки комбината уральским управлением Ростехнадзора, Свердловским УФАС и прокуратурой Ленинского района Нижнего Тагила по неисполнению законодательства в части ограничения электроэнергии.

В настоящее время ВГОК ограничен до уровня аварийной брони, что предполагает подачу электричества только на оборудование, обеспечивающее безопасность персонала и окружающей среды при полной остановке производства. Однако при проверке было установлено, что комбинат не остановил технологический процесс и работает в прежнем режиме.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловские энергетики предъявили гендиректору Высокогорского ГОК иск на 455 млн рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Высокогорский ГОК, суд, иск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.12.2019 08:45 Мск Высокогорский ГОК задолжал энергетикам 494 млн рублей. Подача электричества на комбинат ограничена
Ранее 30.09.2019 12:24 Мск Энергетики отсудили десятки миллионов у "Высокогорского горно-обогатительного комбината"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети