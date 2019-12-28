14 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале пенсионерок будут судить за производство контрафактного алкоголя на закрытом ликероводочном заводе

В Челябинской области будут судить трех пенсионерок за незаконное производство алкогольной продукции на сумму свыше 25,6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, злоумышленницы получили доступ на территорию законсервированного ликероводочного завода в Верхнеуральске. После прекращения работы на предприятии осталось исправное оборудование.

"Благодаря этому женщины организовали при помощи указанного оборудования и привлеченных наемных рабочих из числа местных жителей, не осведомленных о преступной деятельности соучастников, производство немаркированной алкогольной продукции", - рассказали в прокуратуре.

В результате в 2017-2018 гг. на заводе было произведено более 40 тыс. бутылок водки общей стоимостью свыше 7,1 млн рублей. Кроме того, они планировали производство более 90 тыс. бутылок водки стоимостью свыше 18,5 млн рублей, но в марте 2018 года данная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Пенсионерки обвиняются в производстве немаркированной алкогольной продукции, использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконном использовании чужого товарного знака. Уголовное дело направлено в суд.

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На Южном Урале пенсионерок будут судить за производство контрафактного алкоголя на закрытом ликероводочном заводе

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Теги: алкоголь, производство, суд, уголовное дело,



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