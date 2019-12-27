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Общество Курганская область
автобус, общественный транспорт, пассажиры, сиденья (2019) | Фото: Накануне.RU

Жители зауральского села каждый день добираются на работу и домой на попутках из-за отсутствия автобусного сообщения

Жители деревни Большое Дюрягино в Шумихинском районе Курганской области каждый день ездят на работу и обратно домой на случайных попутных автомобилях, которые ездят по федеральной трассе "Иртыш" между Курганом и Челябинском. Всему виной - отсутствие автобусного сообщения между населенными пунктами.

Как рассказала Накануне.RU жительница деревни Мила Рубцова, там ездит "маршрутка" сообщением "Шадринск - Челябинск", однако она ездит около 16.00 часов. Девушка не может нормально добираться в Шумиху, до которой от Большого Дюрягино 20 километров.

"Я, честно говоря, давно уже и эту "маршрутку" не видела. Был у нас автобус из Тобольска в Челябинск, его тоже отменили, были у нас "маршрутки" - ездили между деревнями, их тоже убрали", - рассказала девушка.

Она отметила, что от жителей были официальные письма и обращения куда только можно, но везде им отвечали: "Из Шадринска же ездит автобус у вас".

"Мне на работу к 7.30 утра, работаю я в Шумихе. В такое раннее время нет никаких автобусов, приходится ездить на случайных "попутках", с работы тоже на "попутках" - иду на кольцо с работы и уезжаю. В шесть утра просыпаюсь, иду на "попутку", вечером после работы могу приехать и в два, и в три ночи, работаю в магазине "Магнит", - рассказала Рубцова.

Большое Дюрягино, Шумиха(2019)|Фото: Google-карты

По словам девушки, "Магнит" в Шумихе работает до 21.30 - пока сдаются кассы, пока закрываются холодильники - время уже десять вечера.

"После работы я иду к подруге, она со мной из одной деревни, работает она до 23.00 в будни, а в выходные дни - до часу ночи. И чтобы мне одной не идти, я ее жду. После этого вместе идем на кольцо, домой приезжаю в 3 ночи обычно в выходные, а в 6 утра снова на работу. Так и живем", - посетовала девушка.

Накануне.RU не удалось дозвониться до главы Шумихинского района Сергея Максимовских, а также до начальника отдела строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений муниципалитета Владимира Букреева. Им будет направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

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Жители зауральского села каждый день добираются на работу и домой на попутках из-за отсутствия автобусного сообщения

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Теги: Большое Дюрягино, Шумиха, автобусы, сообщение, попутки, маршрут



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Развитие сюжета:

Ранее 29.12.2019 20:08 Мск Администрация зауральского района прокомментировала отсутствие ранних и поздних автобусных маршрутов между деревнями

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