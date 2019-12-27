Офонарели по-новогоднему: в Екатеринбурге к праздникам открыли иллюминацию с "говорящими" столбами

На днях в Екатеринбурге установили новую световую иллюминацию на фонарях. Работами занимался Уральский оптико-механический завод, потративший на проект 40 миллионов рублей. Сами конструкции представляют из себя своеобразные "бокалы". Накануне.RU выяснило технические подробности установленных световых конструкций.

Такие украшения были установлены на фонарях от улицы Свердлова до улицы Вайнера. Как стало известно, данные аппаратные комплексы состоят из четырех видов конструкций: конусов и полуконусов. Каждый пиксель конструкции управляется отдельно, при включении каждая из них переливается всеми цветами радуги.

Теперь каждый украшенный фонарь является будто бы говорящим. Фонарные столбы оборудованы бегущими строками на случай объявления режима ЧС

"Сама эта система является технически непростой. Она позволяет полностью управлять объектами. Вы можете в автоматическом режиме все это настраивать либо в режиме реального времени. Плюс ко всему, этот комплекс рассчитан на пять лет работы. Управление происходит по GSM-модулю. Заказчик видит цифровую карту, прежде чем управлять каким-либо элементом вместе или по отдельности", - рассказал директор департамента продвижения и продаж гражданской продукции Уральского оптико-механического завода Андрей Новицкий.

Примечательно, что разработчиком проекта выступила та же компания, которая создавала искусственное освещение на острове Русский.

Система управляется по GSM-каналу и взломать ее, по словам проектировщиков, невозможно. Зато у нее есть иные минусы. Так, на одном из фонарей украшения стали ломаться уже сутки спустя.

На соответствующий вопрос корреспондента Накануне.RU, устанавливающая компания ответила, что, дескать, рабочие их просто перевешивали. Зачем нужно перевешивать конструкции в два часа ночи, представитель завода при этом не уточнил.

Между тем, часть общественников уже выразила недовольство дороговизной проекта. Для того, чтобы украсить один столб были потрачены 290 тысяч рублей.