Губернатор Югры Наталья Комарова пообещала выполнить шесть детских желаний

Губернатор Югры Наталья Комарова присоединилась к Всероссийской новогодней благотворительной акции "Ёлка желаний", передает корреспондент Накануне.RU.

В своем Instagram глава региона сообщила, что на новогодней Кремлевской ёлке шесть шаров были с желаниями юных югорчан. По словам губернатора, в списке желаний: ремонт комнаты, интерактивная игрушка, компьютер, трансформер Виктор из мультсериала "Роботы-поезда", игрушка Базз Лайтер, набор для творчества.

"Постараюсь выполнить их к Новому году", - заявила губернатор.

"Ёлка желаний" - благотворительная акция, участники которой помогают тяжело больным и детям в трудной жизненной ситуации исполнить мечту. Участие в акции принимает также президент России Владимир Путин. Он исполнил желание 10-летний Андрея Кочетова из Ставропольского края. В конце декабря ребенок посетил Красную Поляну в Сочи.