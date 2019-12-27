На Южном Урале директора бюджетного учреждения здравоохранения подозревают в получении взятки

Директора Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра подозревают в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК.

По версии следствия, в апреле подозреваемый получил взятку в размере 165 тыс. руб. от подчиненного сотрудника за оказание общего покровительства и включение в списки к получению поощрительных выплат.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.