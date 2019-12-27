Названы самые дорогие городские елки России 2019 года

Рейтинг самых дорогих городских елок, которыми по традиции украшают муниципальные власти главные площади российских городов, составил "Коммерсант".

Городские елки в этом году как никогда часто попадали в скандалы. Главным образом – из-за своей стоимости. На первом месте оказалась елка из Красноярска стоимостью 51,1 млн руб. Это искусственная конусовидная елка с подсветкой высотой 55 метров. Глава города Сергей Еремин оправдал стоимость дерева тем, что это будет "главная елка континента".

На втором месте оказалась уфимская елка стоимостью 20,8 млн руб. Это самое дорогое настоящее дерево. 32-метровую лесную красавицу, впрочем, тоже щедро украсили иллюминацией.

Замыкает тройку лидеров Кемерово и светодинамическая искусственная ель высотой 25 метров и стоимостью 17,9 млн руб. Оправдывая стоимость елки глава города Илья Середюк заметил, что на сайте, где покупали елку,"были и подороже".

В рейтинг издания также попали елки из Перми (10 млн руб.), Нижнего Новгорода (10 млн руб.), Симферополя (7 млн руб.), Чебоксар (6,6 млн руб.), Новосибирска (5 млн руб.), Севастополя (4,9 млн руб.).