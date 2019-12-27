13 Октября 2020
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Экономика В России
Константин Бабкин (2019) | Фото: Накануне.RU

"На две трети отрицательная". Константин Бабкин оценил промышленную политику Правительства России

Лидер "Партии Дела" Константин Бабкин, оценивая промышленную политику, которая проводилась властями РФ в 2019 году, назвал ее "на две трети отрицательной и одну треть положительной".

"По пятибалльной шкале промышленной политике можно поставить "троечку". Подняли НДС с Нового года, повысили акцизы и кадастровую стоимость земли. Это привело к радикальному увеличению сборов по налогам на землю. Для промышленности это важный показатель. Подорожали металл и электричество. И все это не то что при попустительстве Правительства, а при его прямом участии и с его одобрения. Это всё ведёт к повышению себестоимости продукции и подрывает конкурентоспособность", - отметил Бабкин.

Из положительных моментов он назвал снижение ключевой ставки. "Но Банк России делал это нерешительно и недостаточно. Сейчас она 6,25% — это запредельно высокий уровень, который затрудняет модернизацию промышленности и сбыт товаров. Надо добиваться ещё большего понижения ключевой ставки. Она должна быть в районе одного процента. Чтобы сравняться с показателями Америки и Европы. Из положительных моментов можно также выделить то, что в нескольких отраслях промышленности действовали меры государственной поддержки. Но они не носили устойчивого и системного характера. Более того, многие из них были либо отменены, либо ослаблены, либо подверглись пересмотру. Поэтому промышленность жила в нестабильном режиме, и если так будет продолжаться, сложно ждать каких-то прорывов", - считает лидер "Партии Дела".

Сравнивая 2018 и 2019 годы он подчеркнул, что не заметил серьёзных изменений:  "Отношение чиновников остаётся прохладным. Потепление произошло после воссоединения Крыма с Россией, когда Правительство поняло, что нельзя бесконечно обижать свою промышленность. Тогда же увеличили поддержку сельского хозяйства, появились меры поддержки промышленности. Но это было в 2014-2015 годах. С тех пор улучшений я не вижу. Конечно, сейчас к промышленности относятся лучше, чем в 2011—2012 годах, когда мы рвались в ВТО любой ценой, сдавали свой рынок. Сейчас ситуация вышла на стабильно прохладный уровень".

От 2020 года глава "Партии Дела" не ждет больших изменений. "Прежнего курса на открытость рынка сейчас нет. У власти есть понимание того, что в первую очередь надо поддерживать своих. Но эта политика не носит стабильного и уверенного характера. Минсельхоз периодически требует закупать за государственный счёт не только российскую сельскохозяйственную технику, но и иностранную. Компания Росагролизинг хотя и говорит, что ориентируется на российского производителя, но анализ показывает, что на практике это происходит далеко не так и закупается много иностранной техники. Поэтому на 2020-й год я не ожидаю больших изменений.

 

Источник: ИА REGNUM.

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"На две трети отрицательная". Константин Бабкин оценил промышленную политику Правительства России

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Теги: промышленная политика, константин бабкин, правительство россии



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