В Челябинске повысится тариф на вывоз мусора

С 2020 года в Челябинском и Карабашском кластерах увеличится тариф на вывоз мусора.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЦКС", платеж на одного жителя многоквартирного дома в Челябинском кластере составит 81,84 руб. в месяц, в Карабашском кластере — 91,08 руб.

В компании объяснили, что повышение тарифа происходит из-за изменений, которые произошли в территориальной схеме и ряда других факторов, таких как увеличение обслуживаемых контейнерных площадок, протяженности маршрутов, парка спецтехники, персонала, расходов на обслуживание и страхование техники, а также увеличение расходов на ГСМ.

Кроме того, в Карабашском кластере с 1 января 2020 года закроется Златоустовская городская свалка и мусор будут вывозить на полигон ТБО Полетаево.