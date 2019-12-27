13 Октября 2020
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Общество Челябинская область
полигон ТБО в Полетаево, мусоровоз, (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске повысится тариф на вывоз мусора

С 2020 года в Челябинском и Карабашском кластерах увеличится тариф на вывоз мусора.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЦКС", платеж на одного жителя многоквартирного дома в Челябинском кластере составит 81,84 руб. в месяц, в Карабашском кластере — 91,08 руб.

В компании объяснили, что повышение тарифа происходит из-за изменений, которые произошли в территориальной схеме и ряда других факторов, таких как увеличение обслуживаемых контейнерных площадок, протяженности маршрутов, парка спецтехники, персонала, расходов на обслуживание и страхование техники, а также увеличение расходов на ГСМ.

Кроме того, в Карабашском кластере с 1 января 2020 года закроется Златоустовская городская свалка и мусор будут вывозить на полигон ТБО Полетаево.

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В Челябинске повысится тариф на вывоз мусора

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Теги: мусор, ТКО, тариф, регоператор, ЦКС,



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