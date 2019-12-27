ХК "Автомобилист" проиграл матч, который выигрывал со счетом 3:0

В пятницу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хабаровский "Амур" дома принимал екатеринбургский "Автомобилист". Матч завершился в пользу хозяев, передает корреспондент Накануне.RU.

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По ходу игры гости вели со счетом 3:0. За "Автомобилист" шайбы забросили Питер Холланд, Дэн Секстон и Брукс Мэйсек.

Однако затем хабаровчане сумели отыграться. Один раз отличился Кирилл Рассказов, а Вячеслав Ушенин оформил дубль.

В итоге судьба встречи решилась в серии послематчевых бросков. Победу по буллитам одержал "Амур".

Напомним, на этой неделе КХЛ объявила полный состав участников Матча звезд-2020, который состоится 18 и 19 января в Москве. Всего в столицу отправятся 40 хоккеистов, представляющих 24 клуба.