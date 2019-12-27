ХК "Автомобилист" проиграл матч, который выигрывал со счетом 3:0

13 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/cars/tonar/, подробнее >>
Юду: http://perevozki.youdo.com/perm/pomoshch/vskrytie/ - смотреть варианты >>
Грузоперевозки: http://perevozki.youdo.com/krasnoyeselo/evacuation/, подробное описание.



Спорт Свердловская область Дальневосточный ФО Уральский ФО В России
хоккей, ХК Автомобилист, лось (2017) | Фото: Ульяна Темлякова

ХК "Автомобилист" проиграл матч, который выигрывал со счетом 3:0

В пятницу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хабаровский "Амур" дома принимал екатеринбургский "Автомобилист". Матч завершился в пользу хозяев, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

По ходу игры гости вели со счетом 3:0. За "Автомобилист" шайбы забросили Питер Холланд, Дэн Секстон и Брукс Мэйсек.

Однако затем хабаровчане сумели отыграться. Один раз отличился Кирилл Рассказов, а Вячеслав Ушенин оформил дубль.

В итоге судьба встречи решилась в серии послематчевых бросков. Победу по буллитам одержал "Амур".

Напомним, на этой неделе КХЛ объявила полный состав участников Матча звезд-2020, который состоится 18 и 19 января в Москве. Всего в столицу отправятся 40 хоккеистов, представляющих 24 клуба.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ХК "Автомобилист" проиграл матч, который выигрывал со счетом 3:0

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Автомобилист, Амур, КХЛ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети