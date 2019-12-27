13 Октября 2020
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Общество Дальневосточный ФО В России
Союз-2.1а ракета-носитель космодром Восточный (2016) | Фото:Роскосмос

Обвиняемые в хищениях на "Восточном" получили реальные сроки, но вышли на свободу

Суд приговорил к 4 годам и 1 месяцу колонии Николая Баланцева, Павла Бартоша и Ивана Локтева каждого по обвинению в мошенничестве при строительстве космодрома Восточный.

Фигуранты дела были освобождены сразу после оглашения приговора – суд учел время, проведенное в СИЗО, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, обвиняемые, занимая управляющие должности в ЗАО "Трансинжиниринг", похитили денежные средства ГУП "Дальспецстрой России" при строительстве пожарного депо на космодроме Восточный.

Напомним, по словам генпрокурора России Юрия Чайки, с начала строительства космодрома Восточный было возбуждено 163 уголовных дела. Ущерб от преступлений составил почти 21 млрд рублей.

Ранее Следственный комитет РФ отчитался, что расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме.

В суд направлено 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры.

Ранее на совещании с правительством Владимир Путин устроил настоящий разнос по поводу воровства при строительстве космодрома. Президент заявил, что "воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов", "порядка так там до сих пор не удалось навести как следует".

Позже сообщалось, что глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный.

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Обвиняемые в хищениях на "Восточном" получили реальные сроки, но вышли на свободу

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Теги: космодром восточный, хищения



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