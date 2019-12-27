Губернатор Курганской области принял участие в работе госсовета и встретился с мэром Москвы

Прошло заседание Госсовета под председательством президента РФ, на котором решался вопрос эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в работе госсовета и обсудил сотрудничество с мэром Москвы Сергеем Собяниным.



Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Курганской области, на заседании обсуждалось повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли, увеличение объемов агроэкспорта и поддержка товаропроизводителей. По мнению главы государства, необходимо решать вопрос повышения качества жизни на селе. Это приведет к привлечению и удержанию необходимых кадров а, в дальнейшем, и развитию. Особенно вопрос касается оказания медицинской помощи в первичном звене. В частности, в самом качестве ее оказания. Владимир Путин напомнил, что в скором времени на модернизацию первичного звена, в том числе и организацию ФАПов, будет выделено 550 млрд руб..

"Даже когда объём ВВП снижался, село выходило в плюс. За 11 месяцев этого года производство сельхозпродуктов выросло ещё на 4,1 процента. Что важно, постепенно повышается вклад в общий результат не только крупных холдингов и структур, но и малого бизнеса, фермерских хозяйств. В 2010 году их объём составлял 7,2 процента, а в текущем году ожидается уже 12,9", - озвучил глава государства.



Также с нового года снизится тариф для малого и среднего бизнеса. В их число входят потребители, относящие себя к категории "прочие потребители". Для жителей городов и сельских территорий тариф останется прежним. В Курганской области по поручению Вадима Шумкова уже ведется работа по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов. Президентом подчеркнуто, что подобную работу нужно осуществить и по всей стране.

На территории Курганской области отмечена и хорошая работа агропромышленного комплекса за период 2019 года: В регионе действуют различные меры поддержки фермеров и сельхозпроизводителей: агростартапы (грант до 3 млн рублей), земля на льготных условиях, микрозайм и впервые за достаточно продолжительный срок сельскохозяйственная отрасль хоть и немного, но возросла. Стало известно и то, что для строительства свиноферм и молочно-товарных ферм будут введены новые льготы в 2020 году.



Также губернатор Курганской области обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным их общее сотрудничество, в рамках которого в 2020 году курганские школьники смогут принять участие в новогоднем правительственном проекте Москвы "Город открытий". Участвуя во всероссийском проекте "Мечтай со мной", Вадим Шумков снял с Кремлёвской "Ёлки желаний" 3 игрушки с записками детей (по правилам можно взять от одного до трех пожеланий) и заявил, что исполнит новогодние мечты курганских ребятишек в ближайшее время.