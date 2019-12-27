В Челябинской области птицефабрику оштрафовали за продукцию с опасными бактериями

Нагайбакский птицеводческий комплекс оштрафовали на 60 тысяч рублей за поставку продукции с опасными бактериями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, в январе от 15 тонн продукции птицеводческого комплекса, отправленной в Омкс, была отобрана проба охлажденной тушки цыпленка-бройлера. По результатам лабораторных испытаний, в исследуемой пробе были обнаружены бактерии Listeria monocytogenes.

В отношении предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении и выдано предписание об устранении нарушений.

В феврале в пробах продукции (печени, грудке, бедро цыпленка) снова были обнаружены бактерии Listeria monocytogenes. В результате птицеводческому комплексу было временно ограничено право поставлять продукцию на территории ЕАЭС.

Компанию оштрафовали на 120 тыс. руб. Руководство комплекса не согласилось с постановлением ведомства и в июне обратилось в суд, который снизил штраф в два раза.

При этом, как отмечают в управлении Россельхознадзора, предприятие устранило нарушения, продукция соответствует требованиям. Сейчас проводятся мероприятия по снятию с предприятия статуса режима временных ограничений.