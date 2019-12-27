13 Октября 2020
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Общество В России
николай расторгуев любэ (2012) | Фото: Накануне.RU

Пенсионный фонд Москвы судится с лидером "Любэ"

Пенсионный фонд Москвы подал в суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева.

По данным Telegram-канал Mash, в 2018 году исполнитель не отчитался за свой именной фонд, на средства которого проводит благотворительные концерты.

ПФР выписал штраф в 20 тысяч рублей, но деньги не получил.

Фонд Николая Расторгуева был учрежден народным артистом России в октябре 2014 года и является инициатором ряда благотворительных проектов, направленных на помощь детям-воспитанникам российских детских домов. Также Фонд участвует в деятельности, связанной с поддержкой искусства и культуры, сообщается на его сайте.

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Пенсионный фонд Москвы судится с лидером "Любэ"

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Теги: пенсионный фонд, николай расторгуев



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Развитие сюжета:

Ранее 28.12.2019 11:22 Мск Расторгуев ответил на сообщения о долге Пенсионному фонду: Верят голимой ерунде

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