Пенсионный фонд Москвы судится с лидером "Любэ"

Пенсионный фонд Москвы подал в суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева.

По данным Telegram-канал Mash, в 2018 году исполнитель не отчитался за свой именной фонд, на средства которого проводит благотворительные концерты.

ПФР выписал штраф в 20 тысяч рублей, но деньги не получил.

Фонд Николая Расторгуева был учрежден народным артистом России в октябре 2014 года и является инициатором ряда благотворительных проектов, направленных на помощь детям-воспитанникам российских детских домов. Также Фонд участвует в деятельности, связанной с поддержкой искусства и культуры, сообщается на его сайте.