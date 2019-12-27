Счетная палата: Северный Кавказ не вышел на опережающие темпы развития

Господдержка Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) пока не обеспечила опережающих темпов его социально-экономического развития. Об этом заявила Счетная палата по результатам оценки выполнения госпрограмм в СКФО.

В частности, регион отстает по таким показателям, как индекс промышленного производства, ВРП на душу населения, темпы роста жилищного строительства, уровень безработицы, темпы роста реальных денежных доходов. А в пересчете на душу населения ВРП в СКФО в 2017 год был меньше среднероссийского в 2,5 раза. И пока никакие льготы и преференциальные режимы не дают ни притока инвестиций, ни новых рабочих мест.

Анализ показал, что достижению целей комплексного развития Северного Кавказа препятствуют системные недостатки. Например, в госпрограммах недостаточно проработаны спецразделы по Северному Кавказу. Так, из 183 показателей спецразделов 57 не позволяют охарактеризовать динамику развития региона, в 74 нет среднероссийского значения, а по 22 представлены неполные сведения. То есть каждый третий показатель характеризует непонятно что, а еще почти половину непонятно с чем сравнивать.

Аудитор Светлана Орлова подчеркнула, что уже сейчас очевидно: комплексного подхода к решению проблем Северного Кавказа нет. При этом в 2018 году на реализацию госпрограмм на территории СКФО было направлено 324 млрд руб., что на 23% больше, чем в 2017 году. При этом около 77% всех расходов - средства федерального бюджета. Более половины расходов - это дотации. Однако кардинальных изменений в структуре доходов и расходов консолидированных бюджетов регионов не происходит.

Замминистра экономического развития Сергей Галкин посетовал на то, что разные показатели курируются разными ведомствами и регионы получают из мер поддержки "лоскутное одеяло".

В Минкавказе с выводами Счетной палаты согласны. Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев заявил, что вместе с Правительством и Минэкономразвития "мы сделаем неплохую стратегию".

Накануне Счетная палата раскритиковала развитие Дальнего Востока.