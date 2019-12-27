13 Октября 2020
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Общество Свердловская область
полиция, полицейская машина, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге нашли женщину, пропавшую неделю назад вместе с собакой

В Екатеринбурге нашли женщину, пропавшую неделю назад вместе со своей собакой. Она жива.

Напомним, разыскивалась 41-летняя Анна Гусева. О ней не было никаких сведений с 20 декабря. Вместе с женщиной исчезла ее собака породы пекинес коричнево-черного окраса. Пропавшую искали волонтеры и полиция.

Анна Гусева(2019)|Фото: Поисковый отряд "ПРОРЫВ"

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, в итоге именно полицейские установили местонахождение разыскиваемой.

"В отношении женщины противоправных действий совершено не было. А ее уход из дома был обусловлен семейным конфликтом", - пояснили в ведомстве.

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В Екатеринбурге нашли женщину, пропавшую неделю назад вместе с собакой

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Теги: женщина, собака, нашли, Екатеринбург



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