В Екатеринбурге нашли женщину, пропавшую неделю назад вместе с собакой

В Екатеринбурге нашли женщину, пропавшую неделю назад вместе со своей собакой. Она жива.

Напомним, разыскивалась 41-летняя Анна Гусева. О ней не было никаких сведений с 20 декабря. Вместе с женщиной исчезла ее собака породы пекинес коричнево-черного окраса. Пропавшую искали волонтеры и полиция.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, в итоге именно полицейские установили местонахождение разыскиваемой.

"В отношении женщины противоправных действий совершено не было. А ее уход из дома был обусловлен семейным конфликтом", - пояснили в ведомстве.