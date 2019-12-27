В Перми цыгане, представлявшиеся силовиками, обокрали пенсионерку

В Перми задержаны цыгане, представлявшиеся полицейскими, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Преступники приехали в город 21 декабря и начали "зарабатывать" на доверии пенсионеров. В частности, 21-летний злоумышленник позвонил 82-летней пострадавшей и, представившись полицейским, сказал, что ее сын задержан за "незаконный оборот наркотиков" и предложил "решить вопрос за деньги".

Пенсионерка сняла 27 тыс. руб. и пришли в один из дворов, чтобы передать деньги. Все это время с ней на связи были два сообщника "полицейского", чтобы та не смогла перезвонить сыну и узнать правду. После того, как преступники получили деньги, их "взяли" настоящие силовики. Возбуждено уголовное дело, проверяется причастность подозреваемых к другим преступлениям.