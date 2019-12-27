13 Октября 2020
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Общество В России
ПМЭФ, Роснефть (2018) | Фото: Накануне.RU

Хорошими делами прославится можно. «Роснефть» в регионах в 2019 году поддержала молодых мам, спортсменов, студентов, инвалидов и еще много кого

Не секрет, что «Роснефть» остаётся крупнейшим налогоплательщиком Российской Федерации. Налоговые отчисления компании ежегодно составляют триллионы рублей в бюджет страны. Однако, нефтяники не ограничиваются только точным исполнением своих налоговых обязательств. «Роснефть» по праву считается одной из самых социально ответственных компаний, ориентированной на помощь людям в регионах присутствия.

В уходящем 2019 году «Роснефть» направила на социальные проекты в российских субъектах 9,5 млрд рублей. При этом, на создание и поддержку инфраструктуры в субъектах РФ «Роснефть» ежегодно направляет 30-40% от всего объёма благотворительных средств.

Например, в Иркутской области дочернее общество «Роснефти» – АО «Ангарская НХК» – системно помогало Ангарскому перинатальному центру. Были приобретены два видеоколькоскопа для женской консультации. Это инновационное медоборудование позволяет выявить патологии и предотвратить развитие злокачественных опухолей и других заболеваний на ранних стадиях. Как говорят в перинатальном центре, благодаря помощи «Роснефти» ангарский роддом теперь не уступает по техническому оснащению ведущим клиникам России.

больница, роддом, младенец, медицина, перинатальный центр, демография(2019)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Другая "дочка" компании "Роснефть" - «РН-Ванкор» поддерживает помогает реализации программы «Лыжи мечты» в Красноярском крае. По мнению специалистов, лыжи являются самым эффективным, быстрым и доступным способом реабилитации людей с неврологическим расстройствами – в частности, такими как ДЦП, нарушения зрения, слуха и многие другие. «Лыжи мечты» превратили сложную реабилитацию в игру. Уникальная всероссийская программа заменила больничные палаты на горнолыжные склоны и роллердромы, а медицинские приборы – на спортивный инвентарь.

Кроме того, при поддержке «РН-Ванкор» в фанпарке «Бобровый Лог» (Красноярск) проводятся занятия по горнолыжному спорту, приобретается специализированное оборудование, обучаются инструкторы. Программа оказалась эффективной и полюбилась не только жителям Красноярска, но и других городов России. В 2019 году «Лыжи мечты» открыли уже пятый по счёту сезон.

ГЛК "Солнечная долина", горнолыжка, сноуборд, горные лыжи(2016)|Фото: Накануне.RU

В Красноярском крае дочернее общество «Роснефти» – ООО «РН-Ванкор» – в 2019 году также поддержало спортсменов, подарив новые сани для занятия следж-хоккеем детской команде «Красная молния». Следж-хоккей – это аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. Игроки передвигаются по полю на специальных санях. Красноярск стал первым городом, присоединившимся к проекту по созданию детских следж-команд в России. Команда «Красная молния» уже завоевала популярность в городе, а по итогам международного турнира по следж-хоккею ребята вернулись с золотыми медалями.

Руководство клуба прямо говороит, что без поддержки "Роснефти" эти успехи вряд ли были бы возможны и благодарят: «Мы благодарим наших друзей компанию «РН-Ванкор» за помощь и поддержку ребят, возможность заниматься следж-хоккеем и другими видами адаптивного спорта».

В Самарской области нефтяникам особо благодарны молодые мамы. Жители села Алькино в Самарской области ждали открытия собственного детского сада целых 15 лет. «Роснефть» оказала помощь – и за год АО «Самаранефтегаз» (дочернее общество компании) построило двухэтажное здание общей площадью более 2,6 тыс. кв. метров. Сейчас 90 малышей посещают детский сад, где есть своя столовая, большая игровая комната, спортивный и актовый залы и медицинский кабинет. Во дворе для каждой группы предусмотрена своя игровая площадка с беседками, песочницами, горками и качелями.

детский сад Нижний Тагил(2012)|Фото: Накануне.RU

В Башкортостане компания «Башнефть» (входит в группу компаний «Роснефть») оказывала серьезную помощь студентам. При поддержки «Башнефти» в Нефтекамске был открыт учебный полигон по добыче нефти и газа, имитирующий настоящее месторождение. На площадке созданы условия, максимально близкие к реальной производственной деятельности. По своей оснащённости полигон не имеет аналогов в России.

«Без этого полигона мы осваивали только теорию, практики почти не было. С появлением этого полигона мы выйдем из колледжа более профессиональными, подготовленными работниками», – прокомментировал студент «Нефтекамского нефтяного колледжа» Кирилл Кузьминых. Отметим, что отработать полученные знания на практике теперь смогут более 2 тыс. студентов.

студенты аудитория вуз РАНХиГС(2018)|Фото:Накануне.RU

«Мы гордимся тем, что «Башнефть» реализовала этот проект именно на площадке нашего учебного заведения», – прокомментировал директор колледжа Александр Буланкин.

«Роснефть», как известно, работает по всей стране. Судя по социальным проектам компании, руководство понимает, что именно в регионы – источник роста производственных показателей, а, значит и благосостояния россиян. Именно поэтому уровень финансирования благотворительности «Роснефти» из года в год остаётся высоким. Что бы ни происходило в стране, важно, чтобы не только работники в дочерних обществах, но и все россияне видели реальные добрые дела и чувствовали поддержку компании», – прокомментировал финансовый аналитик Александр Разуваев.

За последние три года компания в 3,5 раза увеличила объёмы финансирования на благотворительные цели.

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Хорошими делами прославится можно. «Роснефть» в регионах в 2019 году поддержала молодых мам, спортсменов, студентов, инвалидов и еще много кого

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Теги: роснефть, социальные проекты, благотворительные цели,



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