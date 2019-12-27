13 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
пожар Олимпийская 12А (2019) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В Тюмени из-за пожара в многоэтажке эвакуировали десятки людей

Пожарные и сотрудники Росгвардии Тюмени спасли из горящей многоэтажки 19 человек, из них восемь детей, а также эвакуировали 36 человек, в том числе семь детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании спасателям поступило в 11.30. Пожар начался на первом этаже девятиэтажного дома по ул. Олимпийская, 12А. Первое подразделение МЧС прибыло на место уже через семь минут.

пожар Олимпийская 12А(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Всего на месте пожара работали 54 человека, 17 единиц техники. Из-за сильного задымления было задействовано семь звеньев ГДЗС.

Пострадавших нет.

пожар Олимпийская 12А(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Локализовать огонь удалось в 12.13, ликвидировать пожар - в 12.30. Причины и ущерб в настоящий момент выясняются.

пожар Олимпийская 12А(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

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В Тюмени из-за пожара в многоэтажке эвакуировали десятки людей

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Теги: пожар, многоэтажка, Олимпийская 12а, дети



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Ранее 28.12.2019 11:10 Мск После пожара на Олимпийской в Тюмени три человека попали в больницу

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