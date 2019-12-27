В Тюмени из-за пожара в многоэтажке эвакуировали десятки людей

Пожарные и сотрудники Росгвардии Тюмени спасли из горящей многоэтажки 19 человек, из них восемь детей, а также эвакуировали 36 человек, в том числе семь детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании спасателям поступило в 11.30. Пожар начался на первом этаже девятиэтажного дома по ул. Олимпийская, 12А. Первое подразделение МЧС прибыло на место уже через семь минут.

Всего на месте пожара работали 54 человека, 17 единиц техники. Из-за сильного задымления было задействовано семь звеньев ГДЗС.

Пострадавших нет.

Локализовать огонь удалось в 12.13, ликвидировать пожар - в 12.30. Причины и ущерб в настоящий момент выясняются.