В Екатеринбурге школьник подорвался на самодельной петарде, которую делал к Новому году

В Екатеринбурге Следственный комитет проверяет информацию о травмировании 15-летнего подростка в результате взрыва самодельной петарды.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось вечером 25 декабря. Юноша попытался самостоятельно изготовить петарду к Новому году в домашних условиях, однако она внезапно рванула. Это привело к травмированию руки и ожогам у парня.

Как отметили в ведомстве, семья, в которой воспитывается подросток, благополучная, на учетах в органах системы профилактики не состояла. Сам он учится на хорошие оценки.

Сейчас в СКР выясняют все обстоятельства данного инцидента.