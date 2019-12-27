Песков оправдал высокие траты Москвы на Новый год

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о высоких тратах столицы на празднование Нового года и украшения города, заявил, что Москва пропорционально очень много зарабатывает.

По словам Пескова, "субъект действительно богатый". Представитель Кремля отметил, что Москва проводит грамотную экономическую политику.

Ранее РБК сообщило о том, что в этому году расходы столицы на Новый год превышают 1,5 миллиарда руб.

По данным газеты "Ведомости", бюджет Москвы на благоустройство в этом году сравним со стоимостью строительства Крымского моста.

Так, за 10 месяцев текущего года на эту статью расходов столица освоила 281 млрд руб., а постройка моста обошлась в 228 млрд руб. Эта сумма также сопоставимо с бюджетами Краснодарского края, Татарстана или Свердловской области. На создание комфортной городской среды с 2011 года Москва потратила более 1,5 трлн руб., а вся остальная Россия за тот же период – 1,7 трлн руб.