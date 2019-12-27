Заморозила сожителя в подвале насмерть. Жительница Зауралья обвиняется в убийстве по неосторожности

В селе Пивкино Щучанского района 45-летняя женщина заперла сожителя в подвале на двое суток, где тот получил переохлаждение, в результате чего скончался. Следственные органы следственного комитета РФ по Курганской области предъявили обвинение жительнице села в совершении преступления "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, 20 декабря, обвиняемая, проживающая в одном из частных домов Пивкино, повздорила с временно проживавшим у нее мужчиной. Как стало известно, между сожителями уже давно назревал конфликт на почве личной неприязни. Женщина, угрожая потерпевшему, заставила последнего спуститься в холодный подвал, где его и заперла. По прошествии двух суток, мужчина был обнаружен мертвым. Причиной смерти стало общее переохлаждение организма.

На данный момент производится расследование с выяснением всех обстоятельств, сбором и закреплением доказательств по уголовному делу. Сейчас обвиняемая находится под стражей.