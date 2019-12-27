13 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Литературный квартал в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

Жителям города на Южном Урале предложили самим достроить ледовый городок

В Нязепетровске жителям предложили помочь со строительством ледового городка. Обращение к горожанам опубликовано в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

"Очень нужна помощь в строительстве снежного городка, не хватает сильных рук. Работа со льдом, когда людей много все делается очень быстро, но у нас дефицит мужской силы. Ребята приходят одни и те же. Если у вас есть свободный от срочнейших дел вечерок и желание помочь нам сделать детям новогоднее настроение - приходите. А если вы придете со своей бензопилой- мы будем рады вдвойне. Давайте вместе сделаем доброе дело", - говорится в сообщении.

Однако не все жители поддержали предложение. Многих возмутило, что на ледовый городок выделялись бюджетные деньги, а теперь жителям предлагают самим его строить.

"Детский ледовый городок не достроен. Просят помощи у мужчин. Вопрос: где выделенные на ледовый городок 150 тысяч? Где нанятые на эти деньги рабочие? Или у нас 150 000руб стоит привезти лёд и устроить один день показательного обучения вырезания фигур?", - написал житель.

В администрации города объяснили произошедшее ограниченным бюджетом. Выделенные средства были направлены на установку ели и освещение. В мэрии пообещали на следующий год заключить контракт на строительство ледового городка.

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Жителям города на Южном Урале предложили самим достроить ледовый городок

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Теги: ледовый городок, строительство,



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