13 Октября 2020
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Общество В России
Ирония судьбы, или С легким паром, новогодний стол, шампанское (2019) | Фото: кадр из фильма

Новогодние традиции россиян предложили признать наследием ЮНЕСКО

Российские традиции празднования Нового года могут быть внесены в список нематериального культурного наследия человечества.

Депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев направил соответствующее письмо гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Парламентарий отметил, что Новый год для России - не просто праздник, а особое время для выражения культурной и исторической памяти.

Как передает РИА Новости, в список ЮНЕСКО депутат предложил внести салаты оливье, селедка под шубой и мимоза, заливное и холодец, советское шампанское.

Также предлагается признать наследием проведение детских утренников с Дедом Морозом и Снегурочкой, просмотр 31 декабря фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", массовые гулянья, катание на санях и многое другое.

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Новогодние традиции россиян предложили признать наследием ЮНЕСКО

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Теги: новогодние традиции, наследие юнеско



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