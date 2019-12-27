13 Октября 2020
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Общество Курганская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

Аномальные холода отменяются. В новогоднюю ночь в Кургане умеренно морозная погода

Жители Зауралья могут быть спокойны и не переживать за Новогоднюю ночь. Синоптики обещают умеренную температуру, не превышающую свои среднестатистические показатели за последние десятилетия.

Если говорить непосредственно про новогоднюю ночь, то она ожидается в пределах нормы по температурному режиму. Температура воздуха по области составит примерно минус 15 – минус 20 градусов, а местами пройдёт небольшой снег.

Как сообщили Накануне.RU в Курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды, первый месяц зимы в Курганской области выдался довольно теплым, а к 30 и 31 числу показатель термометра снизится незначительно. В сравнении с 1979 годом, когда погода "порадовала" жителей области 45-градусным морозом, за последние 40 лет температура в ночь с 31 на 1 декабря практически не снижалась больше, чем до 25 градусов. Исключением является 2016 год, когда столбик термометра упал аж до минус 34 градусов.

О том, какими будут Рождество, Старый Новый год и Крещение, синоптики пока не говорят. Как отмечают сотрудники центра, долгосрочный прогноз отражает только характер изменения погоды и рассчитать точные данные можно только опираясь на статистику о погоде за последние несколько десятилетий. Однако, никаких аномалий и форс-мажоров пока не предвидится.

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Аномальные холода отменяются. В новогоднюю ночь в Кургане умеренно морозная погода

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Теги: Погода, синоптики, Новый Год



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