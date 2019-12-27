Уралвагонзавод признан лучшим благотворителем Нижнего Тагила

Коллектив Уралвагонзавода признан "Лучшим благотворителем года" в Нижнем Тагиле.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации предприятия, диплом и памятный приз от городской администрации за активную благотворительную деятельность в 2019 году вручил генеральному директору корпорации Уралвагонзавод Александру Потапову мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Кроме этого, предприятие стало "Лучшим благотворителем города Нижний Тагил" как трижды удостоенное звания "Лучший благотворитель года".

Только за 9 месяцев этого года на благотворительную деятельность было направлено свыше 114 млн руб. В числе социально значимых для города проектов - образование, детский досуг и спорт.

Как сообщают в пресс-службе предприятия, Уралвагонзавод шефствует над 43 детскими садами и 20 школами. Каждый год им оказывается активная помощь в проведении ремонтов и приобретении школьного оборудования. Большое внимание уделяется благоустройству города: одним из крупнейших стал проект по созданию большой детской площадки у ДК имени И.В. Окунева. Предприятие также организовывает мероприятия по оздоровлению ребят с ограничениями по здоровью в одном из лучших уральских курортов, а также многое другое.

По словам Александра Потапова, градообразующее предприятие всегда было и остаётся социально ориентированным.

"Мы не можем оставить без внимания горожан, наших детей и ветеранов, ежегодно большая часть средств направляется на их поддержку. Мы хотим видеть Дзержинский район и город чистым, уютным и комфортным для жизни, а потому вкладываемся в благоустройство", – отметил он.