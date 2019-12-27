13 Октября 2020
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Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

У заболевших воспитанников детсада в Копейске обнаружили дизентерию

У заболевших в детском саду № 34 в Копейске выделены ДНК микроорганизмов рода Шигелла – возбудителей дизентерии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, о массовом заболевании воспитанников детского сада №34 в Копейске сообщили родители. По их словам, у детей высокая температура, боли в желудке и рвота. По факту заболевания детей возбуждено уголовное дело.

По данным Роспотребнадзора, заболело 37 человек, в том числе 32 ребенка. По результатам лабораторных исследований, у контактных сотрудников и заболевших выделены ДНК микроорганизмов рода Шигелла – возбудителей дизентерии. Возбудители сальмонеллеза не обнаружены.

Расследование причин возникновения заболеваний продолжаются.

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У заболевших воспитанников детсада в Копейске обнаружили дизентерию

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Теги: отравление, детсад, Копейск, прокуратура, СК, Роспотребнадзор,



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