У заболевших воспитанников детсада в Копейске обнаружили дизентерию

У заболевших в детском саду № 34 в Копейске выделены ДНК микроорганизмов рода Шигелла – возбудителей дизентерии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, о массовом заболевании воспитанников детского сада №34 в Копейске сообщили родители. По их словам, у детей высокая температура, боли в желудке и рвота. По факту заболевания детей возбуждено уголовное дело.

По данным Роспотребнадзора, заболело 37 человек, в том числе 32 ребенка. По результатам лабораторных исследований, у контактных сотрудников и заболевших выделены ДНК микроорганизмов рода Шигелла – возбудителей дизентерии. Возбудители сальмонеллеза не обнаружены.

Расследование причин возникновения заболеваний продолжаются.