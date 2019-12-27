13 Октября 2020
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Общество Тюменская область
москва аэропорт шереметьево-1 (2008) | Фото: Накануне.ru

Семья из Тюмени из-за долга в десятки тысяч не смогла провести новогодние каникулы на Мальдивах

В московском аэропорту "Шереметьево" приставы сняли с рейса на Мальдивы семью из Тюмени – 34-летняя мать грудного ребенка оказалась должна 40 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского регионального управления судебных приставов.

С мужем и грудным ребенком на руках семья прилетела в "Шереметьево" для пересадки на самолет до мальдивского Мале. Сотрудники пограничной службы сообщили матери семейства, что за неоплаченный долг в 40 тыс. руб. по налогам она ограничена в праве выезде за границу.

Должница вернула деньги, чтобы продолжить путешествие. Однако из-за того, что процедура снятия запретов занимает не менее суток, семье пришлось вернуться в Тюмень, Новый год она встретит дома.

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Семья из Тюмени из-за долга в десятки тысяч не смогла провести новогодние каникулы на Мальдивах

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Теги: судебные приставы, долг, ограничение выезда за границу



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