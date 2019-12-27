В Екатеринбурге умер мужчина, чью дочь зарезал подросток на Уралмаше

В Екатеринбурге скончался мужчина, чью дочь зарезали в результате конфликта подростков на Уралмаше.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области Накануне.RU это подтвердили. В ведомстве начали свою проверку, но отметили, что его смерть не носит криминального характера.

По некоторым данным, у мужчины остановилось сердце.

Напомним, поздно вечером 5 ноября у торца дома по улице Машиностроителей, 20 между двумя группами молодых людей вспыхнул конфликт. В результате одну из несовершеннолетних девушек ударили ножом, после чего она прожила всего несколько часов.

Вскоре за убийство школьницы в Екатеринбурге был задержан 16-летний подросток. Оказалось, что ее зарезали из-за брошенной фразы.

Парень арестован и встретит Новый год в СИЗО.