13 Октября 2020
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Политика
ПМЭФ-2019, Максим Орешкин (2019) | Фото: forumspb.com

Орешкин: Укрепление рубля — не всегда повод для оптимизма

Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил, что укрепление рубля - это не всегда повод для оптимизма.

По его мнению, это также может свидетельствовать о низком спросе во внутренней экономике.

Позитивно такой показатель можно оценивать, когда укрепление связано с ростом производства, отметил министр в интервью RT.

Напомним, 24 декабря курс американской валюты впервые с 12 июля 2018 года опустился до 61,998 руб. Евро в это время торговался на уровне 68,64 руб.

Как говорят эксперты, укрепление национальной валюты происходит на фоне снижения активности на рынке перед празднованием Рождества на западных торговых площадках. Также повышен спрос на рублевую ликвидность, так как российским компаниям предстоит осуществить крупные налоговые выплаты в конце года.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что приток иностранного капитала в российскую экономику укрепил рубль. По ее словам, с начала 2019 года национальна валюта продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках.

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Орешкин: Укрепление рубля — не всегда повод для оптимизма

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Теги: максим орешкин, рубль



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