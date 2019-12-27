В состоянии курганского подростка, доставленного вертолетом в больницу в состоянии комы, появилась положительная динамика

Подросток из села Мишкино, который был вертолетом экстренно эвакуирован в областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста в состоянии комы, чувствует себя лучше. На сегодняшний день в состоянии пациента наблюдается положительная динамика, сообщили в региональном ЦМК. Напомним, ребенок отравился, после чего впал в кому. Экстренную помощь ему могли предоставить только в Кургане, потому было принято решение переправить его по воздуху вертолетом санавиации.

Александр Шумаев, директор Курганского областного центра медицины катастроф (ЦМК), пояснил, что использовать наземный транспорт не предоставлялось возможным, поскольку действовать надо было быстро. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании "Скол", время пути на борту вертолета составило всего 30 минут, вместо критичных для подростка двух часов обычной "скорой". Воздушная "скорая" оборудована медицинским модулем, пациента сопровождает бригада врачей, что позволяет без проблем перевозить больных в состоянии комы.

Авиакомпания "Скол" работает в сфере транспортировки тяжелобольных пациентов на медицинских вертолетах в различные медучреждения. Санавиация, с момента своего открытия в Зауралье в 2017 году, выполнила уже 672 вылета. В 2019 году организация переправила 188 человек: 170 взрослых и 18 детей, троим из которых не было и года.