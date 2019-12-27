На Южном Урале запретили продажу снюса несовершеннолетним

13 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/city/materials/house/ от 1075 руб.
Стоимость ремонта лоджии на http://remont.youdo.com/repair/loggia/overhaul/other/malogabaritnie/.
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/country/geo/ramenskoe/, подробности...



Общество Челябинская область
снюс никотиносодержащая смесь (2019) | Фото: Первый канал

На Южном Урале запретили продажу снюса несовершеннолетним

В Челябинской области запретили продажу снюса несовершеннолетним. Соответствующий закон приняли депутаты Заксобрания региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

В декабре в челябинских школах были зафиксированы случаи продажи снюсов. Употребление этой никотиносодержащей продукции вызывает быстрое привыкание, и может вызывать заболевания верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта.

Как отметили парламентарии, доза никотина в этих смесях очень велика – 40-60 мг, максимальная концентрация достигает 100 мг. При этом в обычной сигарете его содержание составляет всего до 1,5 мг.

"Предлагается запретить законом на территории Челябинской области розничную продажу несовершеннолетним гражданам продукции, содержащей никотин и предназначенной для потребления никотина любым способом (за исключением лекарственных средств)", - рассказали в ЗСО.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Южном Урале запретили продажу снюса несовершеннолетним

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: снюс, никотин, ЗСО, закон, запрет, дети,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети