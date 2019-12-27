На Южном Урале запретили продажу снюса несовершеннолетним

В Челябинской области запретили продажу снюса несовершеннолетним. Соответствующий закон приняли депутаты Заксобрания региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

В декабре в челябинских школах были зафиксированы случаи продажи снюсов. Употребление этой никотиносодержащей продукции вызывает быстрое привыкание, и может вызывать заболевания верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта.

Как отметили парламентарии, доза никотина в этих смесях очень велика – 40-60 мг, максимальная концентрация достигает 100 мг. При этом в обычной сигарете его содержание составляет всего до 1,5 мг.

"Предлагается запретить законом на территории Челябинской области розничную продажу несовершеннолетним гражданам продукции, содержащей никотин и предназначенной для потребления никотина любым способом (за исключением лекарственных средств)", - рассказали в ЗСО.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.