Очередь к мавзолею Мао стала рекордной из-за торговой войны с США

Очередь к Мавзолею Мао Цзэдуна стала рекордной за последний годы. Китайская пресса отмечает, что это происходит на фоне усиливающихся разногласий с Вашингтоном.

Неофициальный рупор КПК Global Times обращает внимание на то, что в сложившейся ситуации многие люди увидели актуальность идей Мао для решения вызовов, с которыми сталкивается страна.

Мемориальный зал увеличил часы работы в четверг. Некоторые люди традиционно посещают мавзолей председателя дважды в год – 9 сентября и 26 декабря – в день рождения и смерти Мао Цзэдуна. Однако вчера репортёрам Global Times удалось встретить и молодых людей, впервые приехавших почтить память основателя Нового Китая. "Посмотрите на китайско-американские отношения и другие вопросы. Мао давал ответы по этим вопросам уже несколько десятилетий назад", – рассказал студент по фамилии И, приехавший из восточно-китайской провинции Чжэцзян.

Десятки тысяч китайцев собрались и в городе Шаошань – на родине Мао Цзэдуна. Global Times также обращает внимание на то, что нынешний руководитель партии и страны - Си Цзиньпин является большим поклонником поэзии первого председателя.

Публикации с хэштегом 126 лет со дня рождения Мао стали одними из самых популярных в Вэйбо – китайском аналоге твиттера, собрав вчера 72,35 млн просмотров.

Широко разошлось по сети видео с речью Мао 1 октября 1949 г. в день основания КНР. В этой речи председатель в частности заявлял: "Пусть эти реакционеры трепещут перед нами! Пусть критикуют нас за всё! Усилия китайского народа несомненно достигнут своей цели!". Некоторые слова Мао оказались весьма актуальными в контексте нынешней торговой войны: "Пусть они держат нас в блокаде. Через десятилетия мы будем иметь всё".