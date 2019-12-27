На Среднем Урале пассажирский автобус превратил легковушку в груду металлолома: ее водитель погиб

13 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://perevozki.youdo.com/country/dlv/dvostok/ по данной ссылке.
Смотрите тут - http://perevozki.youdo.com/international/asia/abkhazia/: выбирай!
Смотрите: http://perevozki.youdo.com/omsk/gruzchiki/: рекомендуем!



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
ДТП на автодороге &quot;Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов&quot; (2019) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На Среднем Урале пассажирский автобус превратил легковушку в груду металлолома: ее водитель погиб

На Среднем Урале столкнулись пассажирский автобус и легковушка. Один человек погиб и еще несколько получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, авария случилась минувшей ночью на 301 км трассы "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов": водитель "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным рейсовым автобусом "Мерседес-Бенц" (маршрут №533 "Североуральск - Екатеринбург"). В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте, а его машина превратилась в груду металлолома.

ДТП на автодороге "Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов"(2019)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В автобусе находились 23 человека. Помощь оказана пяти пассажирам автобуса, у которых были незначительные травмы в виде порезов, ушибов и ссадин. У еще одной женщины подозрение на перелом руки, ей назначено амбулаторное лечение.

Как уже выяснили в Госавтоинспекции, стаж водителя "Лады" составлял три года. В момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас ведется следствие.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале пассажирский автобус превратил легковушку в груду металлолома: ее водитель погиб

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: автобус, Приора, ДТП, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети