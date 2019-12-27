На Среднем Урале пассажирский автобус превратил легковушку в груду металлолома: ее водитель погиб

На Среднем Урале столкнулись пассажирский автобус и легковушка. Один человек погиб и еще несколько получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, авария случилась минувшей ночью на 301 км трассы "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов": водитель "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным рейсовым автобусом "Мерседес-Бенц" (маршрут №533 "Североуральск - Екатеринбург"). В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте, а его машина превратилась в груду металлолома.

В автобусе находились 23 человека. Помощь оказана пяти пассажирам автобуса, у которых были незначительные травмы в виде порезов, ушибов и ссадин. У еще одной женщины подозрение на перелом руки, ей назначено амбулаторное лечение.

Как уже выяснили в Госавтоинспекции, стаж водителя "Лады" составлял три года. В момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас ведется следствие.