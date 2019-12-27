13 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале бывшего главу поселка приговорили к исправительным работам за служебный подлог

На Южном Урале бывшего и.о. главы Кропачевского городского поселения приговорили к исправительным работам за служебный подлог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Весной 2019 года обвиняемая, осознавая, что работы по отсыпке проезжей части дороги в поселке были выполнены ранее, внесла заведомо ложные сведения о якобы выполнении работ по муниципальному контракту по отсыпке проезжей части в официальные документы. На основании этого индивидуальному предпринимателю из бюджета было перечислено 99,5 тыс. руб.

Эти деньги и.о. главы планировала использовать на иные нужды городского поселения.

Суд приговорил ее к 9 месяцам исправительных работ, с взысканием 5 % от заработка.

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На Южном Урале бывшего главу поселка приговорили к исправительным работам за служебный подлог

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Теги: глава, суд, приговор, исправительные работы,



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