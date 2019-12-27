Свердловский Роспотребнадзор призвал уральцев сообщать о торговле снюсами

Свердловский Роспотребнадзор обратился к уральцам с просьбой сообщать о местах торговли так называемыми снюсами.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, сейчас в свободной продаже без ограничений ведется реализация некурительной никотинсодержащей продукции для рассасывания и жевания. При этом ее безопасность для жизни и здоровья человека никак не подтверждена, а в ее состав входит никотин, включенный в регистр потенциально-опасных химических веществ. В ведомстве подчеркивают, что купить снюсы могут даже несовершеннолетние.

"Потребителям не следует приобретать и употреблять такую продукцию. При выявлении ее в продаже необходимо проинформировать управление Роспотребнадзора по Свердловской области по телефону: (343) 270-15-91", - добавили в ведомстве.

Там пообещали, что в случае выявления данной продукции управлением будут приняты меры административного характера, в том числе по ее принудительному изъятию из оборота.

"В случае наличия фактов причинения вреда жизни и здоровью граждан материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности", - заключили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало Накануне.RU, на днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился запретить продажу снюса в России.