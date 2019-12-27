СМИ: Двух бывших офицеров "Альфа" спецназа ФСБ задержали по делу об убийствах

13 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Бытовой ремонт: http://perevozki.youdo.com/international/company/geo/saratov/, подробнее здесь.
По ссылке http://perevozki.youdo.com/cars/gazel/refrigerator/, подробности тут.
Смотрите тут - http://perevozki.youdo.com/garbage/car/debris/, выбирай!



Происшествия В России
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Двух бывших офицеров "Альфа" спецназа ФСБ задержали по делу об убийствах

Следственный комитет совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008 и 2012 годах как минимум два убийства.

СМИ сообщают, что задержаны ветераны подразделений спецназа ФСБ.

По данным СК, в 2008 году злоумышленники убили бизнесмена и его водителя. Причиной расправы стали деньги.

Спустя четыре года преступники напали на москвича, у которого при себе была крупная сумма денег. Они избили его, мужчина скончался на месте.

По решению суда подозреваемые арестованы на два месяца. Источник РИА Новости сообщил, что двое из троих задержанных ранее служили в спецподразделении ФСБ "Альфа", а преступления совершили после того, как оставили службу.

Напомним, ранее СМИ сообщили о схеме "крышевания" банков сотрудниками ФСБ. Журналисты опираются на данные пострадавших банкиров и утверждают, что в схеме помимо офицеров ФСБ участвовали обнальщики, юристы и сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".

Ранее четверо сотрудников спецслужб дали признательные показания. Они были задержаны в Москве по подозрению в разбое и похищении.

СМИ писали, что в уголовном деле уже не семь фигурантов, а 15. Пятеро из них были ранее арестованы, двое находятся под домашним арестом. Восемь объявлены в розыск. При этом все они могли быть офицерами спецподразделения ФСБ "Альфа", которые в момент арестов находились в командировке на Северном Кавказе и смогли скрыться.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Двух бывших офицеров "Альфа" спецназа ФСБ задержали по делу об убийствах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: альфа, фсб, убийства



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети