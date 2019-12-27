СМИ: Двух бывших офицеров "Альфа" спецназа ФСБ задержали по делу об убийствах

Следственный комитет совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008 и 2012 годах как минимум два убийства.

СМИ сообщают, что задержаны ветераны подразделений спецназа ФСБ.

По данным СК, в 2008 году злоумышленники убили бизнесмена и его водителя. Причиной расправы стали деньги.

Спустя четыре года преступники напали на москвича, у которого при себе была крупная сумма денег. Они избили его, мужчина скончался на месте.

По решению суда подозреваемые арестованы на два месяца. Источник РИА Новости сообщил, что двое из троих задержанных ранее служили в спецподразделении ФСБ "Альфа", а преступления совершили после того, как оставили службу.

Напомним, ранее СМИ сообщили о схеме "крышевания" банков сотрудниками ФСБ. Журналисты опираются на данные пострадавших банкиров и утверждают, что в схеме помимо офицеров ФСБ участвовали обнальщики, юристы и сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".

Ранее четверо сотрудников спецслужб дали признательные показания. Они были задержаны в Москве по подозрению в разбое и похищении.

СМИ писали, что в уголовном деле уже не семь фигурантов, а 15. Пятеро из них были ранее арестованы, двое находятся под домашним арестом. Восемь объявлены в розыск. При этом все они могли быть офицерами спецподразделения ФСБ "Альфа", которые в момент арестов находились в командировке на Северном Кавказе и смогли скрыться.