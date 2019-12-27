13 Октября 2020
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Общество Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье из-за многочисленных нарушений правил пожарной безопасности закрыт ТЦ "Фортуна"

В Лысьве из-за многочисленных нарушений правил пожарной безопасности закрыт торговый центр "Фортуна", сообщили Накануне.RU в прикамском управлении ФССП.

Какие именно допущены нарушения, приставы не говорят, однако их количество таково, что ради безопасности посетителей торговый центр непременно надо закрыть. В суд поступил соответствующий иск, он удовлетворен.

Напомним, ранее в Перми прокуратура начала проверку нарушения правил пожарной безопасности после концерта Макса Коржа, а в Екатеринбурге приставы закрыли ночной клуб "Магнитофон", который по документам проходил как кафе.

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В Прикамье из-за многочисленных нарушений правил пожарной безопасности закрыт ТЦ "Фортуна"

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Теги: торговый центр, Фортуна, судебные приставы



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