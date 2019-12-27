13 Октября 2020
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Общество Челябинская область
дороги, снег, уборка дорог, снегоуборочная техника, (2016) | Фото: миндортранс Челябинской области

В Челябинске отменены итоги аукциона на содержание дорог города стоимостью 3 млрд рублей

В Челябинске отменены итоги аукциона на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети города на 2020-2022 годы с начальной ценой более 3 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

"Определение поставщика отменено", - говорится в сообщении.

Прием заявок от претендентов продлен до 13 января.

Как ранее сообщало Накануне.RU, контракт планировалось заключить с московской компанией "Объединение "Ингеоком". На аукцион была подана только одна заявка, которая признана соответствующей требованием.

Напомним, контракт у действующего подрядчика "Южуралмост" истекает 1 января.

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В Челябинске отменены итоги аукциона на содержание дорог города стоимостью 3 млрд рублей

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Теги: подрядчик, аукцион, контракт, содержание дорог,



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