В Челябинске отменены итоги аукциона на содержание дорог города стоимостью 3 млрд рублей

В Челябинске отменены итоги аукциона на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети города на 2020-2022 годы с начальной ценой более 3 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

"Определение поставщика отменено", - говорится в сообщении.

Прием заявок от претендентов продлен до 13 января.

Как ранее сообщало Накануне.RU, контракт планировалось заключить с московской компанией "Объединение "Ингеоком". На аукцион была подана только одна заявка, которая признана соответствующей требованием.

Напомним, контракт у действующего подрядчика "Южуралмост" истекает 1 января.