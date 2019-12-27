На Среднем Урале горело предприятие по производству молока и мяса: огонь уничтожил 2 тысячи "квадратов"

На Среднем Урале произошел крупный пожар на сельскохозяйственном предприятии. Инцидент случился в Сухоложском районе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, ночью произошло возгорание на территории предприятия по производству молока и мяса. Огнем были повреждены два ангара с оборудованием по производству молочной продукции.

Была угроза распространения пламени на рядом стоящие здания, поэтому из помещения деревянного коровника было эвакуировано 320 голов скота. В тушении были задействованы 35 человек личного состава и 12 единиц пожарно-спасательной техники.

В седьмом часу утра специалистам удалось справиться с огнем. Площадь пожара составила 2 тыс. квадратных метров, информации о пострадавших не поступало.

Точная причина случившегося сейчас устанавливается. На месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.